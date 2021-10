Luciano Castro reveló el apodo que le puso a Flor Vigna en plena entrevista: "Es una genia la china"

Luciano Castro y Flor Vigna se mostraron más que enamorados en plena entrevista al punto de dar a conocer el apodo que él le puso a ella. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, el actor llamó “la china” a la bailarina mientras bromeaban con Maite Peñoñori en su primera nota juntos.

“Están como en la primera estapa, ¿ya le dicen noviazgo? Me mata cómo te mira Flor”, les consultó la panelisya desde la emisión matutina de eltrece y Castro respondió: “En la mejor, no no. Es una genia la china, no sé, ¿le decimos noviazgo o no? ¿cómo le decimos?”.

Entonces Maite continuó dialogando con la nueva pareja, quienes dejaron en claro que van paso a paso. “¿Sino cómo le decís?”, indagó la angelita y Luciano contestó con humor: “Le digo Alberto”. Por su parte, Flor se sumó y habló del título en la relación: “No sé, van viniendo solos los rótulos, a mí me hace muy bien, lo quiero un montón”.