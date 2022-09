Luciano Castro y Julieta Díaz confesaron que vivieron un romance oculto: "Fue una aventura"

En PH Podemos hablar estuvieron como invitados Luciano Castro y Julieta Díaz. Andy Kusnetzoff quiso saber sobre sus estados sentimentales, el actor contó que está enamorado de Flor Vigna y la actriz habló de su noviazgo con el dibujante plástico uruguayo Gervasio Troche. ¡Y todo terminó con ellos admitiendo que habían vivido un romance”

El conductor fue sobrevolando el tema y la protagonista de Pequeñas Victorias advirtió su intención. “Antes Lucho era más reservado”, lanzó, mientras que Luciano, incómodo, se quejó con humor. “Vos no entres en complicidad, porque este nos tira abajo de un puente”, lanzó.

“Como le gusta el agua sucia, el agua estancada”, siguió. “Odio eso que hacés, no entiendo por qué te ponés así si es algo que pasó hace mil años”, señaló el animador, mientras preguntaba cuántas veces habían actuado juntos, para introducir la pregunta sobre la relación sentimental que habían tenido.

JULIETA DÍAZ Y LUCIANO CASTRO CONTARON QUE FUERON NOVIOS A LOS 20 AÑOS

La actriz elogió la actitud que tuvo el actor de preservar su vida privada y el cambio que tuvo con la biganadora del Bailando. “Me parece que está bueno, a mí me gusta eso de Luciano. Nos conocemos hace muchos años y creo que ahora elije qué compartir y qué no. Me gusta verlo más relajado”, aseveró.

Para ponerle fin al misterio, entre risas y miradas cómplices, Julieta reconoció el noviazgo que tuvieron. “Fuimos novios, pero salimos poco tiempo. Éramos re jóvenes, teníamos 20 años”, reveló. Y él la siguió. “Fue una aventura, cuando teníamos la pasión por el teatro. Ella siempre fue una gran estudiante, a mí me gustaba estudiar, y compartíamos programas”, señaló.

“Mirábamos películas de Marlon Brando juntos y yo lo esperaba a él con los ravioles”, contó Julieta, entre risas. “Me encanta que pasamos al frente para hablar de nuestros amores de ahora y nos pusimos a hablar de lo que pasó hace veinte años”, aseguró.

“Nos queremos mucho y por eso también trabajamos muy bien juntos”, concluyó, sobre la amistad que quedó después de aquella breve relación.