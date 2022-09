Luciano Castro y una contundente definición sobre su amor con Flor Vigna: "Ojalá nos dure toda la vida"

Desde que Luciano Castro y Flor Vigna contaron que están de novios, reflexionan abiertamente sobre su relación.

Enamoradísimo de su pareja, él contó que ella lo inspira muchísimo, por su fuerza y talento, y que espera que el amor que se tienen sea eterno.

"Ella necesita espacio, tiene 28 años, está en la cresta de la ola y va por más. Está a un nivel que es envidiable, a mí me motiva. Yo me acuerdo de mis 28 y me motiva, yo le choreo la energía, pobre Florcita", contó, divertido, en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

CONTUNDENTE DEFINICIÓN DE LUCIANO CASTRO SOBRE SU AMOR CON FLOR VIGNA

"Hablamos mucho, vamos a poner un locutorio, venimos de relaciones muy largas y nos decimos todo el tiempo ‘esto no’", contó Luciano, haciendo hincapié en que la comunicación es fundamental en su pareja.

Y se despidió subrayando que espera que su amor con Flor sea eterno.

"Estamos atrás de algo sano y ojalá nos salga bien y nos dure toda la vida”, deseó, muy tierno.

¡Ojalá!