Luciana Salazar tiene una gran meta política: "No descarto ser presidenta; puedo aprender y capacitarme más"

Este año, Luciana Salazar sorprendió al plasmar con mayor fuerza en Twitter su interés por la política, ciencia a la que estuvo siempre vinculada por su familia y sus elecciones sentimentales.

Invitada al programa de Luis Novaresio de A24, la actriz no solo le contó al periodista que en las últimas elecciones presidenciales votó a Alberto Fernández, sino que dijo que sueña con seguir aprendiendo sobre política y no descarta ser la presidenta de los argentinos.

"No descarto ser presidenta, ojalá. No sé... Estoy vinculada, me gusta. Puedo aprender más y me puedo capacitar más. ¿Y quién te dice?". G-plus

"Dejo que la vida me sorprenda. Me gusta aprender, voy en búsqueda de. No espero que todo me caiga del cielo… No descarto ser presidenta, ojalá. No sé. No descarto nada. En la vida no hay que descartar nada, la vida está para sorprender. Más si estás trabajando en eso. No es que te diga que voy a hacer algo que no tenga nada que ver conmigo. Estoy vinculada, me gusta. Puedo aprender más y me puedo capacitar más. ¿Y quién te dice?”, dijo Luciana imaginando un largo camino político y soñando en grande.