Luciana Salazar habló sobre su comentada mudanza a un lujoso departamento: "Sí, ese es el edificio"

Hace algunos días, comenzó a circular la noticia de que Luciana Salazar se mudó a un duplex en una de las torres más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires, el Chataeu Libertador. El edificio estaría ubicado en el barrio de Núñez y tendría vista a casi toda la ciudad.

Sin embargo, hasta ahora Luciana no se había expresado al respecto. Luego de que se supiera que pagaría 9000 dólares mensuales de alquiler y 160 mil pesos de expensas, la participante de La Academia (eltrece) habló de la mudanza e hizo una contundente aclaración.

"Sí, me mudé, pero ese no es mi departamento. Salió cualquier cosa en las fotos. Y menos mal, porque la verdad es que soy muy reacia a mostrar mi casa", expresó en diálogo con LAM (eltrece).

Además de aclarar que sigue teniendo su casa en Nordelta, cerró remarcando que si bien se mudó al Chataeu Libertador las fotos que circularon no corresponden a su hogar. "Sí, es ese el edificio... Yo estoy ahí, pero las imágenes que se vieron no son de mi departamento", sentenció revelando que aún no terminó de ordenar sus pertenencias.

¡Clarito!