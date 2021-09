Luciana Salazar enfurecida con Yanina Latorre y Cinthia Fernández por opinar del supuesto acuerdo con Martín Redrado: "Hablo porque soy súper educada"

La difusión del supuesto acuerdo secreto que Luciana Salazar habría firmado en 2016 con Martín Redrado, con cláusulas súper polémicas como una manutención mensual en dólares, enfureció a la madre de Matilda.

Indignada con el informe de Los Ángeles de la Mañana, Luli excusó ante la notera que fue a buscarla a la salida de La Academia: "Voy a dar la nota porque soy muy educada, pero no voy a hablar de nada de lo que escuché hoy".

"¿Qué si me molestó? Me pareció todo horrible, de verdad", continuó con gesto de fastidio. En ese punto, disparó contra Yanina Latorre y Cinthia Fernández: "Igual me sirve en mi causa para dos que hablaron ahí. Para dos que ya saben que tuvieron carta documento. Nada más".

"Hablo porque soy súper educada, pero no tengo nada que decir", insistió. Sin detenerse a confirmar o desmentir el documento que Pía Shaw mostró en LAM, Luciana manifestó su bronca por la referencia a su abogada, Ana Rosenfeld, cuyo marido está internado con covid en Estados Unidos: "Hablaron de una persona que la está pasando muy mal afuera, y la nombraron. Tengan cuidado".

Horas antes, Luciana Salazar se había descargado en Instagram: "Qué manera de escuchar giladas por TV hoy. Mucha mina mala leche".