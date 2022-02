La lucha de Sofía Elliot y Valentina Godfrid por ser mamás: "Ningún embrión llegó y se nos partió el corazón"

La lucha por ser mamás de la actriz Sofía Elliot (40) y de la exjugadora de hockey Valentina Godfrid (36) conmovió a sus seguidores de Instagram, luego de que Valentina contara en un íntimo y profundo posteo que la fertilización no dio el resultado esperado.

Luego de siete años en pareja, dos de casadas, las chicas tomaron la decisión de recurrir al método Ropa, se trata de una variante del tratamiento de Fecundación in vitro que permite la maternidad compartida, pero no lograron el embarazo.

PROFUNDO POSTEO DE VALENTINA GODFRID SOBRE SU LUCA POR SER MAMÁ CON SOFÍA ELLIOT

"Nuestro camino para ser madres. Elegimos el método Ropa. Un método en el cual, si todo funciona, a mí me sacan los óvulos, los fecundan y se los implantan a Sofi. Fue un proceso de un año, entre la primera consulta y el momento en el que arrancamos", comenzó contando Valentina.

"Nuestro camino para ser madres. Elegimos el método Ropa: a mí me sacan los óvulos, los fecundan y se los implantan a Sofi". G-plus

"Sofía, tengo suerte de tenerte. Mi compañera en esto, mi compañera de vida. Fue maravillosa. Con sus manos llenas de amor me inyectó, con cuidado, con precaución, atendiendo cada detalle para hacerme la experiencia de las agujas más llevadera", continuó, junto a significativas fotos.

"Me abrazaba en mis momentos de llantos e incertidumbre, que los hubo, y un montón. Y me escuchaba las quejas, los temores y todo lo que me pasó", aseguró Godfrid.

"Llegó el día en el que me sacaron los óvulos, iban bien, nosotras felices, esperando con ansiedad y alegría". G-plus

"Yo tenía mucho miedo de que no funcionara, cuantas más hormonas tenía en el cuerpo más miedo me daba", confesó, a corazón abierto.

Acto seguido, compartió la llamada que no esperaban recibir: "Y llegó el día en el que me sacaron los óvulos, iban bien, nosotras felices, esperando con ansiedad y alegría. Pero de repente llego el llamado: ningún embrión llegó al día 5'. Se nos partió el corazón".

"Lloramos mucho, nos costó varios días, pero yo, que tanto miedo tenía de que no funcionara, quiero decirles algo: aprendí que de ninguna manera esto es un fracaso, todo lo contrario, el amor y la experiencia que vivimos nos unieron y nos enseñaron cosas importantes", dijo.

"Pero de repente llego el llamado: Ningún embrión llegó al día 5'. Se nos partió el corazón. Lloramos mucho". G-plus

"No es necesario maternar para estar completa, ni es necesario hacerlo de esta manera, pero si decidís hacerlo así, tené en cuenta que, aunque no nos salió, nosotras lo intentaríamos de vuelta", reflexionó Valentina.

"Compartimos el blog porque queríamos que las personas vieran que no todo es color de rosas. No siempre sale. Y si no es esta se abrirán otras puertas. Gracias por el amor", concluyó Godfrid, conmoviendo a sus seguidores al compartirles su lucha, y la de Sofía, por ser mamás.