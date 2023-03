Lucas Rodríguez les hizo upa a Salvador y al perro y Barbie Vélez lo mandó al frente

Muy contenta por la maternidad, Barbie Vélez hace eco en las redes de los momentos más felices vividos con Salvador, fruto de su amor con su marido, Lucas Rodríguez.

En esta oportunidad, la hija de Nazarena Vélez enterneció a sus fans con una foto que muestra a su pareja sentada en el sillón mientras abrazada a su bebito y, a la vez, a su perro.

"Él merecía un posteo aparte porque este rol de papá me tiene vuelta loca de amor". G-plus

"Mi nueva foto preferida. Él merecía un posteo aparte porque este rol de papá me tiene vuelta loca de amor. Ya lo sabía desde mucho antes de que naciera, pero estos 24 días no hicieron más que reconfirmar que Salva no podría tener un papá más bueno, atento y cariñoso".

"Mención al hermano mayor que está más guardián que nunca. Zoom a la sonrisita de bebito", expresó Barbie, muy contenta por su familia.

LA EMOCIÓN DE NAZARENA VÉLEZ POR LOS MENSAJES DE SUS FANS

"Gracias por tus mensajes sobre los cuerpos... Mi hija, más allá de que no tiene sobrepeso, no se gusta. Le mostré tus videos, le conté tu historia, le hizo muy bien cuando dijiste que te perdiste de disfrutar cosas... Se sintió así muchas veces. Y hoy se animó a sentirse mejor, gracias de corazón por la ayuda", le dijo una fan.

"Gracias por estos mensajes, que son muchos, realmente me conmueven", le agradeció Naza, muy dulce.