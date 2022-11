Lowrdez Fernández acusó a su novio de violencia de género y mostró las heridas

Un posteo de Lowrdez Fernández (41) en el que mostraba su rostro lastimado alertó sobre la situación de violencia de género que vivió en las últimas horas, cuando acusó a su pareja por las heridas recibidas.

"Si pasa denuncien, no tengan miedo", enfatizó la jurado de Canta Conmigo Ahora en un video que publicó en Stories.

Con su rostro y cuello repleto de moretones, la integrante de Bandana precisó en implícita alusión a Leandro: "Todos en el edificio según él gritaban porque tenía ataques de pánico".

Luego, detalló las humillaciones a las que habría sido sometida por el hombre con quien estuvo en pareja los últimos tres años: "Me filmó sin que sepa. Me sacaba fotos desnuda y sin mi consentimiento. O porque me emborrachaba… Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas".

"Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele", concluyó Lowrdez Sánchez.

Si te pasa, pedí ayuda llamando al 144.

LA REACCIÓN DE LA MADRE DE LOWRDEZ DE BANDANA TRAS EL POSTEO DE SU HIJA

Una vez que se viralizaron las imágenes de Lowrdez de Bandana con su cara y cuellos golpeados, su madre rompió el silencio a la tarde.

"No me sorprendió la situación, era un final anunciado", afirmó Mabel.

Tras comentar que fue a instancias de los vecinos que se hizo la denuncia por violencia de género, la madre de Lowrdez Fernández deslizó que la pareja de su hija tenía problemas de adicciones.

"No lo denunció para no interrumpir la revinculación con las hijas", contó Mabel, la madre de Lowrdez Fernández de Bandana.