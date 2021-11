Lourdes Sánchez reconoció que no fue bienvenida por todos sus compañeros cuando fue jurado de La Academia: "Jimena Barón me recibió mal, pero Guille y Pampita súper bien"

Lejos de ocultar cómo fue su anterior experiencia como jurado de La Academia, Lourdes Sánchez se sinceró y reconoció que, a diferencia de Pampita y Guillermina Valdés, Jimena Barón no la recibió como hubiese querido.

“Ya la reemplacé a Jimena y ella me recibió mal pero Guillermina y Pampita súper bien. Así que así, me da gusto volver al estrado porque ellas son un amor”, reconoció la conductora de La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine) en vivo.

“Pampita y Guillermina me dieron charla y tienen re buena energía, que con Jimena no me pasó”, cerró Lourdes, quien volverá a ocupar el lugar de la cantante tras un viaje que le impidió estar en el certamen como todas las noches.