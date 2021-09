Lourdes Sánchez se quebró al hablar sobre la lesión de Facu Mazzei junto a Flor Vigna en La Academia: "Me acordé de lo que viví con mi columna"

El viernes, Facu Mazzei se sacó el hombro de lugar en medio de la coreografía que hacía con Flor Vigna durante el Súper Duelo de La Academia de ShowMatch, y debió ser atendido de urgencia. En La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine), Lourdes Sánchez se quebró al aire tras recordar la terrible lesión que sufrió en su columna, y lamentó que ya no pueda volver a la pista del certamen.

En La Previa de La Academia, la producción mostró el testimonio entre lágrimas de Hernán Piquín sobre la lesión de Mazzei, y eso afectó profundamente a la conductora. Al volver al piso, Lourdes Sánchez se enjugaba las lágrimas mientras Lizardo Ponce señalaba que “la emoción de Piquín es la misma que afecta a su compañera”.

“Recién lo escuchaba a Hernán y enseguida me trasladé a lo que yo también viví con el tema de columna, cuando me dijeron ‘es complicado’. Enseguida se te viene la pregunta de ‘¿podré seguir bailando?’ y yo sé que hoy no soy la misma de antes bailando porque hay algo físico que no me deja, y entonces lo entiendo perfectamente”, agregó Lourdes Sánchez sobre el accidente que sufrió Facu Mazzei.