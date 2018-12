A una semana de culminar Bailando 2018, certamen que en esta edición consagró como campeones a Sofi Morandi y Julián Serrano, Ángel del Brito comenzó su programa con un enigmático para adivinar quiénes serían los jurados en el Súper Bailando 2019.

Fue así que las panelistas comenzaron a hacer preguntas para adivinar los nombres de las figuras. Y en el medio del debate, Lourdes Sánchez lanzó: "¿Hay gente profesional?". A lo que el conductor respondió: "Es amplia la pregunta. ¿Profesional de la danza o profesional de la tele?".

"No, de la danza", quiso saber la mujer del Chato Prada. Ante su comentario, Mariana Brey intervino: "Así como Laurita Fernández fue este año". Sin embargo, Lourdes dio que hablar con su picante análisis: "No, profesionales... porque Laurita, en el jurado, no fue profesional. Es de la danza pero en el jurado no lo fue. Se olvidó de la danza".

Finalmente, De Brito reveló que (además de él) Marcelo Polino es uno de los confirmados, que Pampita Ardohain está en tratativas con la producción para ser parte del ciclo y que Florencia Peña volvería a ocupar su silla: "Yo la daría por confirmada. Se lo propusieron y ella está encantada. Hay un tema de horarios porque hará teatro", cerró.