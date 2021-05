Lourdes Sánchez defendió a Listorti tras la polémica con Julieta Díaz: "Me parece una pelotu..."

Una inusitada polémica se desató entre Julieta Díaz con José María Listorti y su esposa, Mónica Listorti cuando la actriz hizo un duro descargo sobre el humor que usaba la pareja en los videos que colgaban en sus redes sociales. La mujer del conductor salió al cruce y ahora Lourdes Sánchez, amiga de la pareja, salió a defenderlos.

“¿Qué opinás de lo de Listorti, Julieta Díaz, la mujer de Listorti y toda esta polémica?”, le preguntó Ángel de Brito en LAM a la conductora de La previa del show (Ciudad Magazine, lunes a viernes 19 hs). “Ay, me parece una pelotu... más grande que una casa. ¿Qué parte de que es humor no se entendió? Yo creo que más claro hay que echarle agua. Hicieron un análisis innecesario, desde mi punto de vista. Aparte yo lo sigo a Jose, a mí sí me da mucha gracia”, aseguró.

“Ellos a veces hacen ese humor también con los roles cambiados, a veces es Moni la que lo molesta a él. Es humor y al que le gusta lo sigue, y al que no, no”, opinó la bailarina. “Ese análisis de Julieta Díaz fue muy exagerado”, sentenció.

Por su parte, Ángel también apuntó contra la actriz. “A mí José María no me da nada de gracia, pero tiene derecho a hacer lo que quiere”, afirmó. “¿No hay un poco de prejuicio con Tinelli, con los humoristas de Tinelli y con ustedes que están trabajando en el programa?”, dijo.

“Me llama la atención lo de ‘hermanas’ porque me da secta, me da el telar de la abundancia”, lanzó Lourdes, filosa y el conductor siguió la misma línea. “De las famosas que estaban el telar de la abundancia nunca más se habló”, chicaneó. “Cuando hay que hablar de famosos cool cierran la boca todas”, concluyó.