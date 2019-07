Luego de que Marcela Tinelli responsabilizara a los productores Chato Prada y Federico Hoppe por la ausencia de Hernán Piquín y Macarena Rinaldi en la última sentencia en el Súper Bailando (lo que hizo que la pareja vaya directo al voto telefónico), Lourdes Sánchez no dudó en defender a su marido al enterarse que Griselda Siciliani se habría quejado por las críticas recibidas en la cumbia, al tildar su look como ‘vintage’.

"No me dijo nada. Estoy podrida, paren con mi marido... Yo me pongo mal, me angustia que lo caguen a pedos", dijo Lourdes, bancando al Chato. G-plus

"Se ofende cuando le dicen lo de vintage. Se fue a quejar con la producción por el tema de lo vintage", dijo Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana, obteniendo una rápida reacción de Lourdes: "¿En serio? ¿Con mi marido?". Y la mujer de Diego Latorre asintió: "Sí, con tu marido se quejó, con la producción (en general). No le gustó nada que le digan vintage".

Sin disimular su fastidio, Sánchez expresó: "No me dijo nada… Estoy podrida, paren con mi marido... Yo me pongo mal, me angustia que lo caguen a pedos".

