Lourdes Sánchez defendió a Ángela Leiva de las acusaciones de que está 'agrandada': "Está pasando un momento de cansancio, esa no es ella"

Lourdes Sánchez opinó sin filtro de la versión de que Ángela Leiva estaría "agrandada", luego de que el panelista de Implacables, Pampito, la destrozara por el desgano y la prisa con la que le dio la nota a su compañero Diego Bouvet.

"¡Se calentó Pampito! Todos estamos cansados, todos trabajamos, y me parece que uno, mínimamente, tiene que frenar un ratito, está ahí el notero. Dos segundos no le cuesta a nadie. También es promoción para ella. Me parece que hay que ubicarse", comenzó diciendo filosa la conductora de La Previa de La Academia, el programa de Ciudad Magazine, que se emite de lunes a viernes a las 20 horas.

Conociendo a la cantante no solo por La Academia sino por Cantando 2020, Lizardo Ponce defendió a la artista: "Yo no quiero justificarla, pero me gustaría saber si le pasaba algo porque ahí no vi a una auténtica Ángela Leiva".

Concordando con su compañero, Lourdes Sánchez reflexionó y se unió en la defensa de Leiva, a quien recuerda como una figura humilde y buena onda y no como se la vio en la nota con Implacables.

"Me parece que Ángela está pasando por un momento de mucho cansancio, de estrés, porque no la estamos viendo como es ella. Nosotros la conocemos. Sabemos que es súper copada y siempre re positiva", agregó la pareja de Chato Prada.

Filoso, el productor y panelista Gaby Fernández se permitió dudar: "¿La habremos conocido de verdad?".

Cinthia Fernández calificó de "soberbia y agrandada" a Ángela Leiva

Ángela Leiva de no bailar el caño en La Academia la hizo protagonizar un Cinthia Fernández fulminó a Leiva en LAM. "Está soberbia", afirmó la panelista, al ver el modo en el que Ángela interpeló a Barón. La decisión dede no bailar el caño enla hizo protagonizar un picantísimo cruce con Jimena Barón , cuando la jurado subrayó que no estaba de acuerdo con que no baile por cansancio. Atenta al encontronazo,fulminó a Leiva en LAM., afirmó la panelista, al ver el modo en el que Ángela interpeló a Barón.

"Está soberbia, está agrandada. Inventó cosas que Jimena Barón no le decía. Ella estaba hablando en general de la gente que es irresponsable. Antes no tenías la cantidad de trabajo que tenés ahora. No eras popular, directamente, sino era gracias al Cantando 2020", agregó Cinthia, sin piedad con Leiva.