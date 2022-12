El look repetido total black de Juana Viale para el almuerzo del domingo: "Gino Bogani se fue de vacaciones"

Juana Viale repitió look en el almuerzo del último domingo en el que lució espectacular con un conjunto total black, el mismo que usó para la condecoración de Mirtha Legrand en la Embajada de Francia en Argentina con la Orden Nacional de la Legión de Honor.

“Tengo este modelito de Gino Bogani hermosísimo que es un pantalón de seda natural con top transparente y espalda al bies”, dijo la conductora de televisión.

Entonces, la nieta de Mirtha se sinceró: “Bogani me lo hizo para un evento en la embajada de Francia y lo repetí, pero me olvidé de ponerme los aritos que me mandó”.

“Me maquilló Mauricio Catarain y Cris Sepúlveda me hizo esta trenza con cola alta y moñito”, detalló después en el programa de eltrece.

JUANA VIALE CONTÓ POR QUÉ REPITIÓ LOOK PARA EL ALMUERZO DEL DOMINGO

Juana Viale contó en el inicio de Almorzando con Juana por qué repitió su look para el almuerzo de este domingo.

“Bogani no está, se fue de vacaciones, está en Río de Janeiro y me dijo ‘ponete lo que te hice para allá’ ¡Qué lindo repetir esto!”, explicó con humor.