Loly Antoniale explicó su llamativo bajo perfil: "Estoy alejada de los medios por decisión mía"

A mediados de 2014, la relación de pareja de Mariana "Loly" Antoniale y Jorge Rial llegó a su final. Desde entonces, la modelo cordobesa bajó el perfil mediático y comenzó una nueva vida lejos del espectáculo local, en Miami.

Recién llegada a la Argentina, Loly fue abordada por Maite Peñoñori, la notera de Los Ángeles de la Mañana, y ella no solo reaccionó con incomodidad ante la presencia periodística, sino por las consultas vinculadas a su vida privada y a su expareja.

El ida y vuelta de Loly con Maite:

Maite: -Loly, ¡qué cara de sorpresa! ¿Cómo estás? ¿Por qué venís a Buenos Aires?

Loly: -Vine a pasear, yo estoy viviendo allá (Miami).

"Vine a pasear. estoy viviendo en Miami... Estoy bien, sorprendida, nerviosa", dijo Mariana ante la presencia de LAM. G-plus

Maite: -¿Estás de novia? ¿Cómo estás?

Loly: -Estoy bien. Estoy sorprendida.

Maite: -Hace mucho que no te vemos, no me vas a hacer correrte. No seas mala.

Loly: -No, no, por favor… Estoy un poco nerviosa

Maite: -Estás alejada de los medios.

Loly: -Sí.

"¿Cuándo vas a contar tu verdad sobre la ruptura con Jorge Rial?", le preguntó Maite. Y ella contestó huidiza: "No tengo nada de qué hablar". G-plus

Maite: -¿Fue por decisión tuya?

Loly: -Así es.

Maite: Ángel (de Brito) te invitó muchas veces a LAM. Incluso de 'angelita', y no fuiste...

Loly: -Sí, le agradezco muchísimo a Ángel. Le mando un beso enorme. Él siempre me ha brindado un espacio.

Maite: -Todos dicen '¿cuándo va a hablar Loly?'

Loly: -¿Hablar de qué?

Maite: -¿Cuándo vas a contar tu verdad sobre la ruptura con Jorge (Rial)?

Loly: -No tengo nada de qué hablar.