Lollapalooza Argentina 2019 confirmó los horarios de su sexta edición: ¡enterate de todo!

A menos de un mes del comienzo de su sexta edición, Lollapalooza Argentina anuncia los horarios de los shows de los más de 100 artistas que participarán en festival los próximos viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de marzo.

Ahora sí, los fanáticos podrán armar su itinerario de shows que, desde las 11.30 del mediodía, podrán disfrutar en el Hipódromo de San Isidro. El viernes 29 tendrá un Main Stage 1 de lujo que contará con los shows de Twenty One Pilots, Interpol, Bring Me The Horizon, Kamasi Washington y Escalandrum, mientras que artistas como Steve Aoki, Post Malone, Jorge Drexler y Portugal The Man, Rosalía y Years & Years serán recibidos por el público argentino en el Main Stage 2 y el escenario Alternative.

Por su parte, la segunda jornada del festival -sábado 30 de marzo- recibirá a Arctic Monkeys, The 1975 y Foals en el Main Stage 1, y a Troye Sivan, Fito Páez, Sam Smith y Tiesto el Main Stage 2.

Por último, Kendrick Lamar y Paulo Londra serán los encargados de cerrar el Main Stage 1 el domingo 31. Mientras que el cierre de la jornada será con el show de Odesza en el Main Stage 2, luego de las presentaciones de Lenny Kavitz y Caetano, Moreno, Zeca & Tom Veloso, entre otros.