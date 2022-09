Lola Latorre habló de su preocupación por la salud de Yanina, su madre: "Estoy muy angustiada"

El malestar de Yanina Latorre por el colesteatoma es grande, y su hija Lola Latorre expresó la preocupación que siente por el mal momento de salud que atraviesa su mamá a raíz de un quiste cutáneo que se encuentra en el oído medio y el hueso mastoideo del cráneo.

"Estoy muy angustiada, pero tenemos mucha fe de que va a salir todo bien y se va a recuperar", afirmó la modelo en respuesta a un usuario en Instagram.

En ese mismo mensaje, la hermana de Dieguito Latorre expresó el respaldo que le extienden a la panelista de LAM junto a toda su familia: "La estamos bancando mucho".

CUÁL ES EL PROBLEMA DE SALUD DE YANINA LATORRE

Por otra parte, la propia Yanina Latorre había explicado cómo la afectaba el colesteatoma en su oído medio.

"Esta sordera y este zumbido que tengo no se me va a ir hasta que me opere", aseguró.

Más sobre este tema El drama de Yanina Latorre por una bacteria que le afectó los oídos: "Pensé que perdía la audición"

Por eso, Yanina Latorre será reemplazada por Josefina Pouso en LAM durante el tiempo que se tome de licencia por su cirugía.