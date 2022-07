Lola Índigo habló de Lali Espósito luego de que la argentina revelara que su nuevo tema está inspirado en ella

A pocos días de haber lanzado su sensual canción N5, Lali Espósito confirmó que para componerla se inspiró en Lola Índigo.

La cantante había dicho que "de cierta manera" el tema estaba inspirado en Lola. Y que vivieron una "historia larga".

Vale recordar que a Lali se la vio besando a una chica en la Bresh y los rumores indican que la mujer sería Índigo.

QUÉ DIJO LOLA ÍNDIGO SOBRE LALI ESPÓSITO

En una charla con sus fans y que se viralizó en las redes, Lola habló de su relación con Lali.

"Es una de mis personas favoritas" G-plus

“Me encantaba su rollo y su personalidad. Ella como artista me flipa. Me enteré de que ella estaba en Madrid y le dije de quedar y ahí le regalé el disco de La Niña y ella subió un TikTok”.

“Mi primer disco se lo regalé a Lali porque es libra, mágica y maravillosa. Yo estoy disfrutando de la maravillosa Lali Espósito no voy a estar con el celular. Ella es una persona tan guay, con una cabeza, una personalidad, es tan libre”, expresó.

"Es una persona tan guay, con una cabeza, una personalidad, es tan libre" G-plus

Y cerró contundente: “Es una de mis personas favoritas”.