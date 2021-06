Lola Bezerra reveló que Manu Urcera, actual novio de Nicole Neumann, le pedía que fuera al gimnasio cuando salían: "Me acomplejaba"

La gira de Cuatro Colas y un Funeral por el interior del país, hace ya una década, había llevado a Lola Bezerra (36) a Neuquén, donde conoció a José Manuel Urcera (29). Y si bien en una nota con Ciudad la actriz había afirmado que solo tenía "palabras lindas para Manu", Sandra Villarruel, compañera de elenco y cómplice del romance dio otra versión en Intrusos.

"La mandaba al gimnasio y ella era una bomba. Le decía que tenía que tener los abdominales marcados la cola más dura y que estaba medio floja", afirmó Villarruel. Ante esta situación, Ciudad se volvió a comunicar con la madre de de Josefina (6) y Benicio (3) junto al empresario Fernando Expósito (54), quien admitió: "Manu me mandaba al gimnasio para endurecer la cola y marcar los abdominales. Y cada vez que me lo decía yo al otro día me entrenaba. Por eso también mentía con mi edad, me sacaba unos tres años".

"En ese momento una no se daba cuenta de que eso estaba mal. Él tenía 20 años, y por ahí me decía ‘está medio blandito acá, te falta un poco ir al gimnasio’. Obvio que me acomplejaba, y el hecho de ser unos años mayor que él era peor, me generaba inseguridad".

Compasiva, Lola reflexionó: "Pero bueno, ya pasaron diez años y por ahí el cambió. Hay gente que es muy exigente con su propio cuerpo y por ende lo es con el cuerpo de los demás. Por suerte mi marido nada que ver, es relajadísimo con eso".

-¿Por qué creés que te decía cosas tan desafortunadas?

-Yo lo que creo es que los pilotos son muy críticos, hacen mucha gimnasia y tienen un entrenamiento de elite. Por ahí por eso era exigente con el cuerpo propio y de los demás. Por ahí ahora él se relajó y era un tema de la edad de ese momento, que tenía 20 años.

-¿Pensás que ahora se atrevería a hacerle esos planteos fuera de lugar a Nicole Neumann?

-No creo. Seguro que ya maduró. Los hombres cambiaron para mejor.