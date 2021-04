Lola Bezerra contó que tiene coronavirus y relató cómo se siente: "Estoy aislada con mis hijos"

Ni bien empezó a sentirse mal, Lola Bezerra se hisopó y el resultado le dio positivo; tiene coronavirus. A través de sus stories de Instagram, la modelo compartió una foto desde su aislamiento y contó cómo se siente actualmente.

"Empecé con dolor de panza, garganta, me dolía mucho la espalda y la cabeza. Tuve 37.5 de temperatura. Fui a la Guardia de la Trinidad de San Isidro, se negaron a hacerme el hisopado aún teniendo todos los síntomas", expresó.

"La médica solo me dijo que tenía la garganta roja. Le pedí que me lo hiciera, tuve neumonía y mis hijos son asmáticos, pero no quiso. Un espanto. Todo lleno de gente, totalmente colapsado; no hay médicos, todos tosiendo y todo cerrado. Cero protocolo", sentenció.

Y se despidió remarcando que tiene fuertes síntomas. "Estoy aislada en casa con mis hijos. Ya le avisé como corresponde a todas las personas que estuvieron conmigo: amigos, colegio, todo. Yo me cuidaba mucho y lo tengo, sigan cuidándose que es horrible. Tengo mucho dolor en el cuerpo... Ojalá pase rápido", cerró, preocupada.

¡Fuerza!