Locho aseguró que conocer a Majo Martino fue mejor que ganar 10 millones de pesos

Aunque en El Hotel de los famosos no fue el más querido por sus excompañeros, Locho consiguió ahí dentro el amor de Majo Martino. Hoy llevan juntos 4 meses, la relación sigue creciendo y el modelo está feliz

“Venimos rebien. No me llevé 10 palos de El Hotel de los Famosos, pero me llevé una novia que es un bombón. ¡Es una bomba, literalmente!”, lanzó divertido el actual jurado de Canta conmigo ahora.

“A mí me gustaba desde antes. Yo le había hablado al Instagram y no me había dado bola. Fue antes del programa” , confió en Todas las tardes (Canal 9), antes de conocerse y que surgiera el amor.

PAMPITA LES HIZO UNA SORPRESIVA PROPUESTA A LOCCHO Y MAJO MARTINO

Pampita encaró a Majo Martino y a Locho Loccisano en un evento y les hizo una propuesta a la pareja que se formó en El Hotel de los Famosos.

“Yo soy la madrina de este romance y de todos sus hijos”, dijo la conductora en una historia y Locho respondió: “Vos vas a ser la madrina de nuestros hijos, te lo juramos”.

“La primera capaz se puede llamar Caro”, le sugirió entonces la empresaria y Locho le dijo: “Yo quería que se llame Alma, pero puede ser Alma Carolina”.