El llanto de Sabrina Carballo y Chanchi Estévez al celebrar su casamiento en El Hotel de los Famosos: "Fuiste mi gran amor"

Luego de ser elegidos por sus compañeros para ser los protagonistas de la boda que se organizó en El Hotel de los Famosos, Sabrina Carballo y Chanchi Estévez –que fueron pareja más de una década atrás- no pudieron evitar las lágrimas al compartir sus sentimientos.

“Esto tendría que haber pasado hace 15 años y no fue. Pero hoy, la vida me da la posibilidad de revivir lo que no fue. Sos una mujer increíble y estuve súper enamorado de vos”, comenzó diciendo Chanchi, visiblemente conmovido, tras sellar la boda con un beso en la boca de su ex.

Chanchi Estévez: "Esto tendría que haber pasado hace 15 años y no fue. Pero hoy, la vida me da la posibilidad de revivir lo que no fue. Sos una mujer increíble y estuve súper enamorado de vos". G-plus

A su turno, la actriz también dejó fluir lo que le recorría por el cuerpo: “Fuiste, sos y serás una de las personas más importantes de mi vida. Fuiste mi gran amor. Como siempre dije, aún no viéndote, yo si conocí el amor. Conocí a esa persona que era mi extensión, que nos entendíamos con mirarnos”, remarcó.

Sabrina Carballo: "Me puedo morir tranquila porque yo sí conocí el amor y lo conocí con vos. Así que soy una agradecida de la vida de haberte conocido y de haber estado con vos". G-plus

Y cerró, a flor de piel: “Me puedo morir tranquila porque yo sí conocí el amor y lo conocí con vos. Así que soy una agradecida de la vida de haberte conocido, de haber estado con vos y también te pido perdón si te lastimé. De verdad te pido perdón si te lastimé”.