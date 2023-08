El llanto de Rodrigo Salcedo tras quedar eliminado de MasterChef: Estefanía Herlein y Rodolfo Vera Calderón se convirtieron en los grandes finalistas

Luego de que Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui eligieran a Rodolfo Vera Calderón como el primer finalista de MasterChef, Estefanía Herlein y Rodrigo Salcedo dejaron todo en sus platos para ganarse un pase directo al último programa de Telefe.

Y si bien ambos superaron las expectativas del jurado, fue Estefanía la elegida para acompañar a Rodolfo en una noche que promete contar con muchas emociones antes de que alguno de ellos se lleve el título de campeón de esta edición.

Por su parte, Rodrigo no pudo evitar contener las lágrimas y se sinceró ante sus compañeros, los chefs y Wanda Nara: “Antes de entrar acá, me tocó vivir el momento más triste de mi vida y sin esto, no sé qué hubiese hecho”, atinó a decir el bioquímico. Sin embargo, se despidió con una gran sonrisa plasmada en el rostro, feliz por haber llegado tan lejos.

Por su parte, Estefi y Rudy se dieron un enorme abrazo y dejaron en claro que serán rivales solo por unas horas ya que lograron armar una linda amistad que permanecerá intacta más allá del resultado, tal como ellos mismos lo anticiparon.

¿Quién será el gran ganador de MasterChef?

ANALÍA FRANCHÍN Y EL POLACO, INVITADOS DE LUJO EN LA SEMIFINAL DE MASTERCHEF

Luego de la noche a pura emoción que se vivió en MasterChef después de que Rodolfo Vera Calderón se convierta en el primer finalista, Estefanía Herlein y Rodrigo Salcedo (que se disputan un pase directo al último programa) recibieron la visita especial de Analía Franchín y El Polaco.

Los concursantes celebraron la llegada de la panelista y el cantante, quienes ya habían participado en el ciclo de Telefe, con aplausos y emocionados de tenerlos cara a cara en esta noche especial.

“Como es una noche muy especial para ustedes, tenemos invitados. Le vamos a dar la bienvenida, nuevamente, a MasterChef a Analía Franchín y El Polaco”, anunció Wanda Nara. Acto seguido, la presentadora los invitó a decir unas palabras.

", aconsejó El Polaco. Y Franchín, cerró: "".