El llanto de Rocío Marengo en El Hotel de los Famosos 2: "Son todos unos cínicos, se hacen los buenitos y me da bronca"

Luego de que Rocío Marengo tuviera la posibilidad de definir su voto en el Hotel de los Famosos 2 entre Yasmín Corti y Axel Neri, quienes estaban empatados con los puntos que le dieron sus compañeros para que se defina quién enfrentará a Enzo Aguilar en la H, la participante decidió que Damián Ávila sea el que diera el veredicto final y no ocultó la bronca de su decisión.

“Estoy como el or…, no me di cuenta. No sé, no sirvo para esto”, comenzó diciendo Roció, en una charla a solas con Axel y Yasmin, después de que la bailarina fuera finalmente la elegida para enfrentar a Enzo.

Tras escucharla, Yasmín la encaró: “Era claro, no me digas así. No creo que no te hayas dado cuenta”. Pero Rocío se defendió, con lágrimas en los ojos: “No lo sé hacer, no quiero ser mala. Te juro que no me di cuenta. Me siento una bolu… No quería ser mala con Axel, no quería que el voto dependa de mí. No me imaginé. (Damián) fue un maricón y se lo vuelvo a decir”.

Más sobre este tema Fede Barón, sin filtro contra el staff de El Hotel de los Famosos 2: "Son una manga de vagos"

“Lloro porque me da bronca, son unos cínicos. Se miran haciéndose los buenitos y son una mier…”, cerró Marengo, visiblemente angustiada por no haber sido ella quien lograra salvar a una de las chicas de la posibilidad de quedar eliminada.

Más sobre este tema La emoción de Magalí Mora al ser eliminada de El Hotel de los Famosos 2: "Quiero volver a besar a mi hija"

FEDE BARÓN, SIN FILTRO CONTRA EL STAFF DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Luego del fuerte cruce que mantuvo con Flor Ventura en El Hotel de los Famosos 2, Fede Barón se dedicó a disfrutar de los nuevos servicios que ofrecieron en el lugar. Sin embargo, el joven disparó sin filtro contra el staff.

Todo comenzó cuando Gabriel Oliveri presentó a Eleonora Merighi, quien se dedica a hacer terapia de runas, una actividad especialmente destinada para los huéspedes. Antes esto, el hermano de Jimena Barón lanzó: “Mientras tanto, el staff está trabajando”.

“O eso se supone, porque la verdad es que no trabajan nada, son una manga de vagos", cerró, después de que haber tenido un fuerte cruce con ellos por los escases de alimentos que había cuando se sentó a desayunar.