El llanto de un participante de La Voz que movilizó al jurado con su historia de vida: "Estuve casi 8 meses sin hablar y pensé que no iba a volver a cantar"

Germán Giordano es uno de los participantes que se presentó en La Voz Argentina buscando deleitar a Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y sus hijos Mau y Ricky para cumplir su sueño. Pero además de cautivar al jurado con su voz, el hombre de 47 años y oriundo de Mataderos conmovió a todos con su historia de vida.

“Hace unos años tuve una peritonitis muy fuerte y me hicieron una colostomía que aún la tengo. Me habían dado fecha para operarme en abril del 2020 y en marzo anuncian la pandemia así que otra vez a esperar y a seguir poniéndole fuerza”, comenzó diciendo el concursante antes de audicionar.

“Perdí completa la voz, me tuvieron que intervenir de urgencia y el entubamiento me lastimó mucho las cuerdas vocales, estuve casi 8 meses sin hablar inclusive, en ese momento, pensé que no cantaba más”, agregó.

"Hace unos años tuve una operación muy delicada en la cual estuve sin latidos en el quirófano y no podía hablar, no podía cantar que es mi amor y a fuerza de voluntad y de amigos, familia y pareja, estoy dando todo lo que puedo dar, con la maquina rota pero con el corazón fuerte". G-plus

