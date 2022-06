El llanto de Melody Luz tras quedar nominada en El Hotel de los Famosos: "No me quiero ir para no extrañarlo a Alex Caniggia"

Luego de que perder desafío en el laberinto que disputó contra Walter Queijeiro e Imanol Rodríguez, Melody Luz no pudo evitar quebrar en llanto al convertirse en la primera nominada de El Hotel de los Famosos esta semana.

“Tenía una leve esperanza de que eso no suceda, pero a la vez también tenía un presentimiento de que esta vez me tocaba ir a mí a la H”, se confesó la bailarina, que en unos días dirimirá su permanencia en el reality de eltrece junto a Emily Lucius.

“Un poco lo esperaba. Si no me quiero ir es para no extrañarlo a Alex, pero voy a dar todo de mi para hacer lo mejor que pueda”, agregó, con lágrimas en los ojos, dejando en claro que separarse del hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia le generaría mucho dolor.

“Creo que, si no fuese por Alex, no digo que ya me hubiese rendido, pero tendría una razón menos para que este lugar me ate”, cerró, remarcando la importancia de tener al hombre que conquistó su corazón cerca suyo en el programa.