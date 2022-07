El llanto de Lissa Vera tras votar a Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos: "Las veces que hice favores, nunca pedí nada a cambio"

Luego de haber tenido la posibilidad de regresar a El Hotel de los Famosos, Lissa Vera se mostró muy cerca de Locho Loccisano, a quien le pidió disculpas por cómo lo trató en varias oportunidades durante su estadía.

Sin embargo, en la última votación del reality de eltrece antes de que se viva la última gala de eliminación que terminará de definir a los últimos finalistas, la cantante decidió ponerse del lado de Martín Salwe y Alex Caniggia, con quien había conformado en una primera instancia el grupo llamado ‘La Familia’ que lideraba Chanchi Estévez.

En un principio, el trato que había cerrado Locho con Lissa fue intercambiar la inmunidad a cambio de que ella vote al locutor. Pero a último momento, la joven sorprendió con su decisión.

Lissa Vera: "Pensándolo bien, dije ‘¿qué voy a hacer?’. Y honestamente, no quiero ni votar a Alex ni a Martín. Entonces voy a votar a Locho, mi voto es para él". G-plus

“Ya no quiero más toda la situación de ‘hacé esto, hacé aquello y nosotros a cambio te damos protección’. Las veces que hice favores, nunca pedí nada a cambio. Y me pregunto ¿por qué tengo que estar haciendo esto? Si yo no quiero”, comenzó diciendo Lissa frente a sus compañeros.

“Entonces, pensándolo bien, dije ‘¿qué voy a hacer?’. Y honestamente, no quiero ni votar a Alex ni a Martín. Entonces voy a votar a Locho, mi voto es para él”, agregó, en medio de una crisis de llanto, con el voto que terminó de definir el enfrentamiento del animador con Walter Queijeiro en la última H.

Locho Loccisano: "Lissa fue una infiltrada y una espía durante todo este tiempo. Volvió ‘La Familia’ y me traicionaron". G-plus

“Fue una infiltrada y una espía durante todo este tiempo. Volvió ‘La Familia’ y me traicionaron”, fue el análisis final que hizo Locho, algo abrumado y decepcionado por la decisión de la artista.