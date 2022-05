El llanto de Lissa Vera tras lesionarse en el desafío de El Hotel de los Famosos: "Estoy cansada, me quiero ir"

En medio de la angustia por los días que lleva lejos de sus seres queridos, Lissa Vera no pudo evitar quebrar en llanto al final un desafío en El Hotel de los Famosos que le generó un fuerte dolor corporal.

“Me duele la ingle, mucho. No estoy bien”, atinó a decir la cantante luego de que sus compañeros se dieran cuenta que la participante estaba llorando mientras descansaba del exigente juego.

“Es la primera vez que quedo nominada, chicos. Ya estoy cansada, me quiero ir a mi casa, me quiero ir con mi nena. Me duele, no sé si voy a poder correr mañana”, cerró, después de tener que caminar con la ayuda.

EL LLANTO DE LISSA VERA EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

En medio de la angustia por los días que lleva lejos de sus seres queridos, Lissa Vera no pudo evitar quebrar en llanto luego de que compartiera sus diferencias con Matilda Blanco en El Hotel de los Famosos.

“¿Estás llorando?”, observó Majo Martino al percatarse que la cantante se había puesto mal. Fue entonces que la integrante del grupo Bandana se sinceró: “Sí, estoy llorando y no sé por qué. Todavía me lo estoy preguntando”.

“Yo estoy llorando porque estoy pasada de rosca”, dijo, minutos después, dejando en claro que ciertas actitudes de algunos de sus compañeros logran sensibilizarla profundamente.