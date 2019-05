El llanto de Juan Sartor, el participante de Corte y confección, tras un tenso momento con Fabián Zitta

El joven mantuvo un ida y vuelta con el diseñador, y tras escuchar las palabras de aliento de Andrea Politti , no pudo contener las lágrimas.

Son muchas las emociones que se viven en Corte y confección, en especial en las últimas instancias antes de que se conozca el nombre del ganador. Por tal motivo, los entredichos, algunas discusiones y los nervios, ya son moneda corriente en el programa.

Y esta no fue la excepción. En esta oportunidad, Juan Sartor mantuvo un tenso ida y vuelta con Fabián Zitta y la escena terminó en llanto, luego de que Andrea Politti le dijera unas palabras de aliento al joven.

"De todos los chicos, Juan era el que estaba más crudo en el certamen. Yo digo que esto es como una carrera de caballos, los que están más entrenados llevan varios cuerpos de ventaja. Juan avanza, pero no es suficiente", analizó el jurado.

"Yo trato de ser muy respetuoso con los particiapantes porque me parece que ponen empeño en hacer todo para que salga algo bueno. En ningún momento dudé de que vos no lo hicieras, Juan. El tema es que a veces la realidad es muy cruda. Hay que aceptar las situaciones. Quiero que entiendan que no tengo nada personal con los participantes, ni lo tuve, ni lo voy a tener", agregó.

Fue entonces que Juan respondió, sin filtro: "Yo tomo lo que decís, pero te contradecís. No tiene nada que ver la formación. Estás mezclando las cosas, llevás las cosas para el lado de tu seguridad".

Por último, la conductora le dedicó unas dulces frases a Sartor que logró conmoverlo hasta las lágrimas: "Personalmente, te adoro y te defiendo a muerte. Sos un participante que se ganó su lugar, por eso estás acá. Así que vamos, eh. Hay mucha gente que te quiere. Y este abrazo que te estoy dando, te lo dan todos".

