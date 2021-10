El llanto de Cinthia Fernández al ser sorprendida en vivo por sus hijas el día de su cumple: "Son maravillosas"

Este lunes 11 de octubre Cinthia Fernández cumplió un año más y fue sorprendida en LAM con un emotivo mensaje de Charis, Bella y Francesca Defederico, que fue coronado con la aparición en vivo de sus hijas con una torta y la panelista rompió en llanto de emoción.

"Teníamos muchos saludos, de muchos amigos, pero tus hijas te quieren saludar", le dijo Ángel de Brito a Fernández, listo para compartir el video del tierno saludito de las niñas a Cinthia.

"Feliz cumpleaños, mamá. Te amamos mucho", le dijeron las pequeñas y le cantaron el feliz cumpleaños.

"Este año me pegó sensible. Ellas me desarman. Son nenas muy maravillosas, muy dulces. ¡Te abrazan de una manera!", dijo Cinthia, derretida de amor. G-plus

Sin contener las lágrimas de emoción, la panelista de LAM expresó: "Este año me pegó sensible. Ellas me desarman. Son nenas muy maravillosas, muy dulces. ¡Te abrazan de una manera!".

Acto seguido, el conductor la sorprendió al anunciar que una productora le alcanzaría una torta, pero ingresaron sus hijas. "Te trajimos una torta, a ver si Estefi la trae… Las tres Chucky están acá", dijo Ángel, con picardía. Y agregó: "Las cuatro parecen buenitas. De esta sorpresa, Cinthia, no sabía nada, de verdad".

Abrazada a sus tres hijas, muy emocionada, Cinthia Fernández agradeció el gesto de cariño de LAM y de sus niñas entre lágrimas: "¿Cómo hicieron para guardar el secreto de que venían acá? ¡No puedo creerlo!".