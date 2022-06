El llanto de Carmela Bárbaro en plena nota con la mamá de El Noba: "Hay que salir, hay que juntar fuerzas"

A cuatro días de la trágica muerte de El Noba, el cantante de Cumbia 420 que sufrió un accidente con su moto, su madre, Vanesa, rompió el silencio y conmovió hasta las lágrimas a Carmela Bárbaro.

"Yo creo que nada me va a alcanzar, nada tiene sentido. Yo tengo a su hija, mi nieta. Tengo a mi nietito, que ve la foto… Hoy le hablaba a su tío, que tiene adoración por él, y me partía el corazón", dijo la madre de El Noba en comunicación con Momento D y Fabián Doman no dejó pasar por alto las lágrimas de su compañera.

"Vane, está Carmela acá con nosotros, Carmela Bárbaro. Carmela está emocionada. Carmela vivió hace poco tiempo… Carmela es mamá de una hija con Gerardo Rozín y vivió algo muy doloroso", contextualizó el conductor, explicando la angustia de su compañera.

EL MENSAJE DE CARMELA BÁRBARO A LA MAMÁ DE EL NOBA

Con lágrimas en sus ojos, Carmela le habló a Vanesa, al oírla desgarrada por la muerte de su hijo El Noba.

"Hay que salir, que hay que juntar fuerzas, que la vida vale la pena. Me parece que uno tiene que pensar en esas personas que quisimos, y en el espíritu que tenían esas personas, que amaban la vida, que tenían ganas, que eran creativas, por lo menos yo hablo de mi experiencia", expresó con emoción.

"A mí me parece que tu hijo también era una persona creativa, llena de proyectos, y que uno saca la fuerza de ahí, a veces", afirmó la panelista de Momento D.

Receptiva de las palabras de Carmela, Vanesa le respondió: "Mi hijo me decía ‘mamá, todo se puede. Mamá, de todo se sale. Mamá, vos tenés que hacer lo que vos querés’. Y a mi marido también le decía, a su papá, que él tenía que salir adelante, que todo se podía".