Llamativa respuesta de Maxi López sobre los memes de Mauro Icardi por la crisis con Wanda Nara

Un evento familiar hizo que Maxi López arribe a la Argentina junto a su novia, Daniela Christiansson, y no puedo evitar las preguntas sobre Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes le estarían dando una nueva oportunidad a la pareja tras la explosiva separación.

Más sobre este tema Wanda Nara y Maxi López se encontrarian en Argentina: "Mauro advirtió que va a viajar también"

En ese marco, el notero de LAM, Alejandro Castelo, le preguntó a López por los memes que invadieron Twitter, reivindicándolo a 9 años de la famosa “icardiada”, y su reacción llamó la atención.

MAXI HABLÓ DE SU NULA RELACIÓN CON MAURO ICARDI

Notero: -Estuviste en un momento difícil de Wanda, poniendo el cuerpo…

"Me concentro en los chicos, en que ellos estén bien, y nada más", dijo Maxi, serio, tras ser consultados por los picantes memes sobre Icardi. G-plus

Maxi López: -Estuve por los chicos. Hice la parte que me tocó…

Notero: -¿Te sorprendió todo lo que pasó?

Maxi: -Puede ser, sí. Pero quiero que ella pueda arreglar todas sus cosas para la paz y la tranquilidad de todos los chicos. Eso es lo importante.

"No, no tengo relación (con Icardi). Tengo relación con mis hijos y con la mamá de mis chicos… No es el objetivo". G-plus

Notero: -En las redes, los memes, fueron como una reivindicación de Maxi...

Maxi: -Me concentro en los chicos, en que ellos estén bien, y nada más.

Notero: -¿Tenés relación con Mauro?

Maxi: -No, no tengo relación. Tengo relación con mis hijos y con la mamá de mis chicos… No es el objetivo (tener relación con él).

Más sobre este tema Maxi López grabó a Wanda Nara en la cama y las imágenes retro se volvieron virales, a 9 años de la separación

MAXI LÓPEZ DEFINIÓ CON CONTUNDENCIA SU RELACIÓN ACTUAL CON WANDA NARA

"Estamos bien, estamos trabajando en equipo para los chicos. Eso es lo más importante. Los chicos están creciendo bien, así que estoy contento. Creo que es el camino", dijo Maxi López en LAM.

Y agregó, diplomático: "Tuve muchos aprendizajes. Ahora las cosas están bien. Yo ayudo en todo lo que puedo ayudar, que es siempre lo que quise hacer".