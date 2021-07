Llamativa respuesta de Laurita Fernández cuando le preguntaron si volvería con alguno de sus exnovios: "Voy viviendo la libertad"

A fines de febrero, los tres años de amor de Laurita Fernández y Nicolás Cabré llegaron a su final, en buenos y armoniosos términos. Desde entonces, la artista se enfocó en el trabajo, al frente de la conducción de El Club de las Divorciadas, y le puso el pecho al rumor de romance con Agustín Sierra, el cual, rápidamente, desmintió.

Libre y disfrutando de la soltería, Laurita le dio una nota a Implacables y las consultas sobre su presente amoroso no tardaron en llegar. "¿Estás conociendo a alguien?”, le preguntaron. Y ella respondió: "Estoy muy bien, muy tranquila. Estoy sola".

Lejos de complacerse con la breve respuesta, el cronista de El nueve puso en escena, sin nombrarlos a los ex de Fernández, Nico Cabré, Fede Bal, Fede Hoppe, como los más resonantes: "¿Hay posibilidades de volver con algún ex?".

Sorprendida con la consulta sin filtro, Laurita Fernández reaccionó con espontaneidad y con una sonrisa: "Estoy muy tranquila, voy viviendo la libertad".

Antes de cerrar el ida y vuelta íntimo, el notero le preguntó su usa aplicaciones de citas para conocer a alguien y ella respondió, dejando entrever, que no recurre a esas herramientas para la conquista: "No me animo a las aplicaciones para conocer gente".