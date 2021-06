Llamativa respuesta de Laurita Fernández cuando le preguntaron si Agustín Sierra le escribió: "Jamás mandaría al frente a nadie"

Luego de que Ángel de Brito asegurara que Laurita Fernández no le dará bola a Agustín "Cachete" Sierra, la conductora y bailarina le dio la razón. Algo incómoda pero buena onda, remarcó que si bien él es un "copado" entre ellos no pasa nada.

"¿Qué onda de qué? Nada. No sé cómo remar la respuesta. Es un copado, un gran compañero. Todo el mundo lo quiso en Cantando. Por momentos me volvió loca... Le agradezco mucho el halago, pero no pasa absolutamente nada", expresó en diálogo con Intrusos (América).

Y cuando le preguntaron si es verdad que el actor le manda mensajes, ella prefirió esquivar la pregunta... ¡pero no negó la información! "Jamás mandaría al frente a nadie. Si alguien llegase a escribir en privado es porque quiere que quede en privado", dijo la artista, sin desmentir la versión.

¿Qué dirá Cachete?