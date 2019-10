Lizy Tagliani, reconciliada con Leo Alturria a horas de anunciar la separación: las fotos de su cita romántica

A dos días de contar su historia de amor en el programa de Susana Giménez, Lizy Tagliani (49) decidió terminar su noviazgo con Leo Alturria (31).

Así lo contó el martes en diálogo con Cortá por Lozano, donde se mostró muy afectada por las críticas que recibió la relación en las redes sociales y algunos medios.

“Estoy angustiada. Hace mucho que no me pasa una cosa así. Yo soy una persona muy alegre, muy divertida, y Leo no es el problema. Al contrario, él me contiene y no estaba ni enterado de esto. Pero no puedo soportar las cosas feas que dicen. Pienso en su familia, en su equipo de rugby, en su trabajo y no puedo permitir esas cosas. Siento que en vez de hacerle bien, le hago mal. Él me dice que no se preocupa por el qué dirán, pero a mí me duele. Me duele mucho”, aseguró Lizy.

Sin embargo tan solo horas después de anunciar la ruptura, la conductora y Leo se mostraron juntos en la función de gala que se hizo para celebrar el éxito de Cabaret, la obra que protagonizan su amiga Florencia Peña y Mike Amigorena.

Entre los invitados VIP se encontraban Lizy y Leo, quienes lucieron muy elegantes de negro y posaron para la cámara de Ciudad de la mano e incluso se besaron antes de retirarse juntos. ¿En qué quedamos?

Fotos: Movilpress.