Lizy Tagliani, insólita "coreo" junto Marley ¡y honestidad brutal al aire!: "Si la estupidez fuera un síntoma, tendría que aislarse"

En la nueva modalidad de Por el Mundo en Casa, Marley y los famosos alternan salidas al aire con videos de los viajes que compartieron en las temporadas anteriores del ciclo. Este domingo, Lizy Tagliani fue captada infraganti por las cámaras mientras esperaba bailando junto al conductor el final del bloque anterior y capeó la situación con su gran sentido del humor.

Todo comenzó cuando el conductor encontró el bastón del padre de Lizy en la casa de la humorista, y ella le contó cómo llegó hasta allí. "Cuando me dijeron que a papá le quedaba poco tiempo de vida, me pidieron que le consiga un bastón por si volvía a caminar. Averigüé con PAMI y después con una ortopedia, y eran muy caros, así que le pedí a un vecino que me haga uno con una rama", dijo Tagliani ante las carcajadas de todo el equipo de producción del ciclo de Telefe.

Más tarde, tras un video del viaje a Rusia que compartieron ambos, las cámaras captaron a Lizy danzando con el bastón frente a Marley. Ninguno de ellos prestaba atención a los productores, que les advertían que estaban al aire, hasta que finalmente cayeron en la cuenta de lo que pasaba.

"¡Nos tenían que avisar! ¡Decí que la estupidez no es un síntoma porque si no, tendría que aislarse! ¡Ni el coronavirus lo quiso agarrar!", le dijo ella al productor del ciclo, y aprovechó el momento para improvisar un paso de comedia a lo "Lizy Minelli".