Lizy Tagliani habló de sus orígenes humildes: "A los 7 años conocí por primera vez una ducha"

Son días de muchísima sensibilidad para Lizy Tagliani, después de que en pocos días presentó a su flamante novio, anunció su separación y hoy contó que estaban nuevamente reconciliados. La conductora de El precio es justo visitó Incorrectas y relató cómo tuvo una infancia feliz, a pesar de las muchas carencias económicas que tenía en su casa.

“Mi mamá era mucama y yo la acompañaba a los 7 años a la casa de doña Polo y ahí conocí la ducha por primera vez”, reveló la humorista en el ciclo de Moria Casán. “Mi mamá me calentaba agua en unos tachos metálicos de aceite y con eso me bañaba”, recordó, entre risas sobre su origen humilde.

“Cuando conocí la ducha para mí era Disney. Me acuerdo que el baño tenía una ventanas con vidrios repartidos con cortinitas en cada cuadrado de la puerta, piso de madera. ¡Para mí era un palacio!”, rememoró. “Yo no se si esto es tan verdadero, o si mi cabeza lo creó, pero yo recuerdo que doña Polo le decía a mi mamá ‘que se quede’ y yo siempre me quería ir con mi mamá donde teníamos que cruzar seis cuadras de barro, con mis perros el Terry y la Piba y ahí jugábamos”, detalló Lizy Tagliani, nostálgica.

