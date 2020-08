Lizy Tagliani, a flor de piel sobre el duelo por La Floppy: "A partir de este momento te recordaré con alegría"

A menos de una semana de la muerte de La Floppy, la amiga de Lizy Tagliani y su “asistente estrella”, la conductora comparte con sus seguidores de Instagram sus sensaciones por la gran pérdida que tuvo.

Junto a una foto de Floppy, cuyo nombre era Fabián Peloc y tenía 31 años, Lizy manifestó sus ganas de quedarse con los momentos felices que vivió. “Listo, se terminó. Te pido disculpas por la tristeza, gorda hermosa, a partir de este momento te recordaré con alegría, picardía, una pequeña cuota de maldad y mucha travesuras”, aseguró.

"Se terminó. Te pido disculpas por la tristeza, gorda hermosa, a partir de este momento te recordaré con alegría y una pequeña cuota de maldad". G-plus

“Así éramos, unidas, cómplices ,soñadoras. No voy a dejarme ganar por un dolor egoísta y absurdo, voy a recordarte como me gustaría que me recuerden a mí, en definitiva éramos un reflejo la una de la otra. Te quiero”, finalizó Lizy Tagliani, quien se había cruzado con un usuario de Twitter por el homenaje que le harán en Por el mundo en casa a La Floppy.