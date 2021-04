Lizy Tagliani le dedicó un tierno mensaje a su exnovio, tras su diagnóstico de cáncer: "Tiene todo mi apoyo"

Lucas Tisera, exparticipante de Gran Hermano 2016 y expareja de Lizy Tagliani, contó en Twitter que tiene cáncer y aseguró que le dará batalla. "Es una guerra que no sé si voy a ganar, pero prometo darle batalla", expresó.

¿Cómo reaccionó Lizy ante su tweet? La conductora reveló que ya se puso en contacto con su expareja y aunque él le pidió que no hablara públicamente de su enfermedad aclaró que lo acompañará en este proceso.

“Sí, estoy al tanto; ya hablé con él por supuesto. No tengo nada para decir porque no quiere que hable del tema... Lo hablé con él. Estoy en contacto con Lucas y tiene todo mi apoyo para lo que necesite. Mucho más que eso no quiero decir por respeto a él”, sentenció en diálogo con la revista Paparazzi.

¡Firme junto a él!