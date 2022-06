Lizy Tagliani cruzó con todo a un seguidor que se burló de ella: "¿Este poeta que escribe conocí con S?"

Lizy Tagliani, que se muestra felizmente de novia en las redes, recibió un mensaje muy desubicado de un usuario de Twitter.

"Lizy, tengo una poesía para vos. Lizi, cuando te 'conosí' se me paraba el corazón... No usabas tanga, no usabas bombachón, pero si tenías un flor de salchichón", le escribió esta persona.

Sorprendida ante el comentario del usuario, la conductora lo compartió y no lo dejó pasar; le respondió con altura e ironía.

FIRME RESPUESTA DE LIZY TAGLIANI ANTE EL DESUBICADO COMENTARIO QUE RECIBIÓ

"Esta muy linda la poesía y reconozco que me sorprendí, me dije como puede ser que este poeta escriba con S conocí...".

"No usaba tanga ni bombachón y eso no te pareció precioso, pero te quedaste enamorado del salchichón eso sí que es de vicioso", ceró, con humor y firmeza.

¡No lo dejó pasar!