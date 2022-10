Lizardo Ponce fulminó a Martina de Gran Hermano por sus dichos sobre la bisexualidad: "Homofóbica"

Martina, participante de Gran Hermano 2022, opinó sobre la bisexualidad y sembró polémica. Indignado, Lisardo Ponce le contestó.

"A mí, personalmente, me gustan los chicos y las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poquito de asquito. (Es) rari. Para analizar", había dicho la participante en el primer programa.

Indignado por los dichos homofóbicos de la joven, Lisardo le puso los puntos mediante un fuerte descargo que compartió a través de sus stories de Instagram.

LIZARDO PONCE ESTALLÓ DE BRONCA CONTRA MARTINA POR SUS DICHOS SOBRE LA BISEXUALIDAD

"Entre tanta gente que se debe haber anotado no puedo entender cómo le dan lugar a esta homofóbica. No es una opinión, es un mensaje de odio y discriminación en pleno 2022".

"Asquito es que todavía haya gente que piense como ella y que lo exprese de esta manera".

"Lo veo y no lo puedo entender, sinceramente, entiendo que es un programa de televisión, entiendo que tienen que entrar personas que piensen distinto, pero una cosa es pensar distinto y otra cosa es desplegar un mensaje de odio y discriminación en pleno 2022, donde venimos haciendo una lucha muy intensa para que estas cosas dejen de pasar y nos encontramos con un mensaje de odio".

"La homofobia y la bifobia no son opiniones, son mensajes de odio que generan violencia. Me da mucha tristeza y mucha impotencia, no lo había visto en vivo pero vi ahora varias veces el video y tenía que decir esto", sentenció Lizardo, indignado por los dichos de Martina.

¿Recibirá respuesta?