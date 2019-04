La visita de José María Listorti en Los Ángeles de la mañana terminó en una revelación inesperada al contar que “Nacha Guevara me hizo llorar”, sin embargo el conductor de Hay que ver no quiso revelar los motivos, pero aseguró que incluso se replanteó su lugar en Este es el show. Ahora en su ciclo de elnueve contó la fuerte charla que tuvo con la exjurado del Bailando.

“Entro a un camarín, Nacha cierra la puerta, no había casi nadie en la productora y me agarró. Silencio total, piensen en que es Nacha Guevara y me dice ‘¿vos sos feliz con este programa que estás haciendo?’. Le digo ‘sí, ¿por qué?’. ‘Porque vos no sos así, vos sos una persona divertida, sos un actor, las personas se han reído con vos, si vos no sos mala persona, ¿por qué hacés de mala persona, te hace feliz generar la maldad en otro, generar quilombo, barro en otro? Eso te hace feliz, porque si te hace feliz, preocupate’”, relató el conductor. “Fueron palabras más, palabras menos. Terminó la charla y yo me fui temblando’”, recordó, aquello y que esa conversación “me hizo replantear” las cosas.

"Me agarró en un momento raro de mi vida, dependía del momento. Muchos me dijeron ‘no le des bola’ y otros, ‘qué hija de pu…, qué guacha con lo que te dijo’". G-plus

“Me agarró en un momento raro de mi vida, dependía del momento en el que te lo decía”, hizo José María la salvedad. “Muchos me dijeron ‘no le des bola’ y otros, ‘qué hija de pu…, qué guacha con lo que te dijo’”, comentó, pero el golpe de las palabras de Nacha tuvieron que ver con el momento especial que él vivía.

“Tenía que ver con un planteo mío, que yo me hacía mucho tiempo. Yo no soy periodista, soy humorista, me gusta hacer todo un show, que sea algo divertido y que el conflicto sea de algún modo algo divertido. Por eso dije en LAM que yo todo lo tomo con una cámara oculta, jodía con uno, me iba y no pasaba nada. Hasta que pasó esto con Nacha”, se sinceró, para terminar dedicándole un “palito” a la cantante. “Muchos me dijeron ‘te lo dice a vos porque hay gente a la que no puede decírselo, sabe que no vas a hacer nada, que no vas a tomar represalias’”, lanzó José María Listorti. ¿Cómo lo tomará Nacha Guevara?

