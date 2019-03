A seis días de la misteriosa muerte de Natacha Jaitt (41), en un complejo de eventos de La Ñata, Lissa Vera fue a Intrusos para hablar de la estrecha amistad que mantenía con la mediática, luego de quedar involucrada en la investigación de su muerte por un testimonio de Uilses Jaitt: "El único dato que tengo es que mi hermana conoció a las personas con las que estaba anoche a través de Lissa Vera, de Bandana", declaró el periodista en Clarín.

Con las emociones a flor de piel y sin disimular la angustia, la integrante de Bandana reveló cómo le comunicó a su hija, Catalina (5), que Natacha había fallecido, dado el cariño que se tenían.

"Me desperté con la noticia. Estaba en la cama, al lado de mi hija que me empezó a ver llorar y me preguntó qué me pasaba y le tuve que decir: 'La tía Natacha se murió'". G-plus

"Yo me puse a disposición del abogado de Natacha para lo que me necesiten. Yo me desperté con la noticia, me agarró dormida, en la cama, al lado de mi hija que me empezó a ver llorar y me preguntó qué me pasaba y le tuve que decir: 'La tía Natacha se murió'. Fue horrible", comenzó diciendo Lissa, sin contener las lágrimas.

Y relató una dulce anécdota con la que describió el vínculo cercano que tenía ella y Catalina con Natacha: "Imaginate, ella estuve presente un día después de que mi hija nació. La conexión con Cata era cariñosa. Una vez Natacha, porque ella tenía viajes, me llama desde DF (México) y me dice: 'Decime cuánto calza la nena. Igual ya vi lo que le voy a regalar'. Y me cayó con un vestido".