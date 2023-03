Lionel Messi fue a comer a una parrilla de Palermo y revolucionó todo: las fotos de su multitudinaria salida

Más de quinientas personas se agolparon en las puertas en la Parrilla Don Julio de Palermo para tener una selfie, un video o simplemente poder a ver a Lionel Messi, quien llegó a Argentina para el partido amistoso de la Selección con Panamá. El futbolista tuvo que ser custodiado por un fuerte operativo policial y Ciudad captó su salida en medio de un clima de euforia.

El ídolo del Mundial Qatar 2022 llegó aproximadamente a las 22:30 hs para cenar junto a su madre Celia Cuccittini, su hermano Matías Messi y Adrián Suar, Griselda Siciliani y la hija de ambos, Margarita.

La presencia del jugador, por supuesto, no pasó inadvertida y sus fanáticos comenzaron a esperarlo en la puerta del lugar, a puros cánticos y alegría por tener a Leo a tan solo unos pasos

LIONEL MESSI FUE A UNA PARRILLA DE PALERMO Y UNA MULTITUD LO ESPERÓ

Un grupo de guardaespaldas y de varios efectivos de la Policía de la Ciudad custodiaron la salida del Mejor Jugador del Mundo, de acuerdo a los Premios FIFA The Best, quien salió a la puerta del local para saludar a los presentes pero no tardaron en darse cuenta que iba a ser complejo que pueda llegar a su auto sin tumultos, ni complicaciones.

Al final, Messi terminó partiendo del lugar por un costado del restaurante donde lo esperaba su hermano arriba de una camioneta Porsche, luego de una cena que terminó a la una y media de la mañana.

Fotos: Movilpress