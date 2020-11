Lío Pecoraro sigue internado en terapia intensiva, luchando contra la leucemia: "Ayer despertó y abrió los ojos"

El 15 de octubre, Lío Pecoraro contó a través de sus redes sociales que sufre de leucemia promielocítica, a la cual le está poniendo el cuerpo con optimismo para poder ganar la batalla en el Hospital de Clínicas.

Con el correr de los días y con el tratamiento avanzando, la salud del panelista de Todas las tardes y conductor de El run run del espectáculo se agravó y su amigo y colega Fernando Piaggio pidió que recen por Lío y que vayan a donar sangre porque era de suma necesidad.

"Ayer Lío despertó, Lío abrió los ojos. Sabe que no es una luche fácil... Él había entrado en terapia intensiva, yo estuve a su lado. Me dijo: 'Hierba mala nunca muere'". G-plus

En ese delicado marco, Piaggio dio detalles del cuadro clínico de su compañero en su programa de Crónica TV: "El amigo Lío Pecoraro está transitando una situación muy delicada. Esta semana pedí una cadena de oración. Nos necesita a todos. Él está transitando una enfermedad muy dura como es una leucemia. Él decretó ganar. Está decretado y ganado. Y con esa fueza nos sumamos a la incondicional fuerza que tiene Lío".

Con la voz tomada por la emoción, el periodista contó que hubo una mejoría en Pecoraro, en medio de una semana preocupante: "La situación de Lío es muy dura, él está haciendo que esto pueda tener su batalla, su pelea. Esto es un codo a codo con su energía, con su salud, con los profesionales. Pero en el día de ayer Lío despertó, Lío abrió los ojos y está consciente de que esta lucha sigue. Sabe que no es una luche fácil. Es una lucha jodida pero ayer despertó, ayer abrió los ojos. Él había entrado en terapia intensiva, yo estuve a su lado. Me dijo: 'Hierba mala nunca muere'. Esas fueron las primeras palabras que me dijo. Me lo dijo sonriendo y mirándome a los ojos. Y lo segundo que me dijo fue: 'El run, run', su programa, que le ha costado tanto".