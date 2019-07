Jorge Rial comenzó Intrusos con una fuerte diatriba contra América. Minutos antes del inicio de su programa, el conductor vio a su hija Morena quebrada en llanto durante un móvil en vivo con Involucrados. Sin dudarlo, el periodista encaró furioso hacia la oficina de la directora de Programación del canal, Liliana Parodi, al ver que “los que te cagan a piedrazos, te meten el dedo y te hacen molinete son tus compañeros”, según las propias palabras de Rial, furioso a cámara.

Ciudad se comunicó con Parodi para conocer los pormenores de lo sucedido en las entrañas de la emisora de Palermo. La directiva de América reveló detalles de la discusión con el conductor y contó cuál fue el exacto motivo que detonó el enojo del periodista.

-¿Pudiste ver lo que dijo Rial?

-Lo vi completamente. Habló antes conmigo y estaba muy mal. La gente de Involucrados se vio sorprendida porque ellos fueron porque tienen una relación con Morena, que les escribe para avisarles. Lo hacen inocentemente, pero no preguntan la verdad… Ni ellos sabían que Morena estaba tan mal, se vieron superados por la situación y por el vivo. Inocentemente pecaron y Jorge realmente se sintió mal porque no puede empezar su programa dos minutos después de ver a su hija llorando.

-Fue llamativo que fuera tan cerca del horario de Intrusos. De hecho, Rial lo remarcó.

-No pensaban que era una situación así y los desbordó el aire. Y nada, Jorge se sintió tan mal que no le quedó otra alternativa que decir algo al aire. Si acababa de pasar... Él no quiere hablar de ese tema. Si bien son personas públicas, prefiere no usar su programa para hablarlo. Pero bueno, no le quedó otra, la vio tan mal que se vio superado por la situación.

-¿Vos estabas hablando con Jorge antes de que saliera al aire?

-Sí, estábamos hablando, pero se vino el aire de Intrusos, se fue al estudio y lo que le surgió, lo dijo.

-¿Vos no estabas al tanto del móvil con Morena?

-No, no, fue una cosa de ultimo momento del programa. No estaba previsto ni en la rutina, pero recibieron esa información, surgió y fueron. No pensaron que iba a ser así, que Morena iba a estar en esa situación, tan conmocionada. No lo imaginaron nunca, obviamente no van a hacer una cosa así. Son esas cosas en las que mete la cola el diablo.

-¿Y ahora el tema de Morena no se va a tratar más en América?

-No, mirá, cuando corresponda se hará. Morena es libre y es grande, ella habla con su padre y si tiene algo que decir… No es que se toca y se deja de tocar. De hecho, la semana pasada la hicieron y no pasó nada. Lo que pasa es que hoy ella estaba tan conmovida que fue muy duro para Jorge salir al aire con la hija llorando antes. Así que cuando termine el programa volveré a hablar con él porque la verdad lamenté muchísimo esto. Le dije que lo lamentaba y le pedí todas las disculpas del mundo porque me parece que no está bueno que pase lo que pasó. Pero también los otros pecaron de inocentes pensando que iba a ser una nota más parecida a la que fue la semana pasada y no que Morena iba a estar así.

-¿Pensás que Jorge va a creer eso de que “pecaron inocentemente”? Estamos hablando de toda gente experimentada con muchos años en televisión.

-Pero es que la semana pasada la hicieron. No sabían que hoy, cuando llegaron a la nota, Morena iba a estar tan conmocionada.

-¿Lo que le molestó a Jorge fue que estuviera tan mal entonces?

-Le dolió, le dolió… porque ella está vulnerable y para cualquier padre es incómodo. Vos no podés empezar un programa después de ver a tu hija llorando, en el programa anterior, en tu mismo canal. Es incómodo y le duele. Son estas cosas del vivo, ya veré cómo lo arreglo.