Leticia Siciliani quebró en llanto al recordar cuando contó por primera vez que tenía novia

En PH Podemos hablar estuvo como invitada Leticia Siciiani y luego de escuchar a Diego Poggi, quien recordó cómo vivió contar que era gay públicamente, habló de cómo le costó enfrentar sus propios miedos cuando comenzó a salir con una chica.

“Creo que afronté mis miedos cuando les dije a todos que estaba saliendo con una chica, con mi ex”, aseguró, momento en el que se quebró. “Ay Dios, lloro”, dijo, mientras se tapaba la cara y Florencia Peña como el periodista, además de Cucho Parisi y Álvaro Navia le daban un “abrazo grupal”.

“Lloro porque me da nervios hablar”, se sinceró, mientras se secaba las lágrimas. “Fue afrontar mis prejuicios sobre qué iba a pensar el otro, más míos que de los demás. Por ejemplo, pensar ‘mis viejos se mueren’ y nada que ver, cero. La mejor siempre y el resto de la gente nunca me importó tanto”, aseveró.

"El día que le di un beso a una chica dije ‘listo, me enamoré’. Es esto, esto era lo que me pasaba durante tantos años". G-plus

LETICIA SICILIANI HABLÓ DE SU PRIMER NOVIAZGO CON UNA CHICA

“El día que le di un beso a una chica dije ‘listo, me enamoré’. Es esto, esto era lo que me pasaba durante tantos años”, aseguró la hermana de Griselda Siciliani en el ciclo de Andy Kusnetzoff para reconocer que salió con chicos pero nunca sintió la misma conexión.

“He hecho mis cosas, pero no me sentía del todo cómoda, sentía que no me enamoraba de nadie. Salía con chicos, la pasaba bien, terminaban siendo mis grandes amigos, pero nada más”, admitió.

“Me acuerdo de ese día, que besé a esa chica y dije ‘estoy tocando el cielo con las manos, es esto’”, se sinceró. “De ahí directo fui a contárselo a todos. No sabía si iba a estar con esa chica, nada, pero fui y se lo dije a todo el mundo”, contó, para reconocer que fue difícil contarle a sus padres sobre su orientación sexual, pero que rápidamente estuvo todo bien.