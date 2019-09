Leticia Siciliani confesó que le gusta Flor Jazmín Peña, la bailarina de Nico Occhiato: "Es muy linda y graciosa"

Con el objetivo de hacerle el aguante a su hermana Griselda Siciliani en el Súper Bailando 2019, Leticia (27) fue a ShowMatch y acaparó la atención durante la previa de la participante. La actriz no solo enfrentó al jurado y mostró sus dotes para el fútbol junto a Marcelo Tinelli, sino que también dijo (sin revelar el nombre) que le gustaba una bailarina del certamen.

Invitada a Pampita Online, Leti no pudo escapar a las consultas indiscretas y terminó de reconocer que la bailarina que le gusta es Florencia Jazmín Peña (25), la compañera de Nico Occhiato.

"Ahora estoy soltera. Me separé hace un año y medio", dijo la actriz, que actualmente está haciendo dos obras de teatro: Delia, en el teatro Nun, y Presos del amor, en Microteatro.

Indagando en los intereses femeninos de Siciliani, Barby Franco le comentó: "Vos dijiste que te gustaba alguien de la pista del Bailando y no diste el nombre". Con una sonrisa incómoda y sabiendo que el nombre de Flor Jazmín ya se había filtrado, Leti contestó: "¡Pobre! Yo dije que la que más me gusta es Flor. De las bailarinas me parece la más linda. La conozco por amigos en común. La vi una vez afuera del Bailando. Es muy linda y muy graciosa, pero no, nada que ver".

Tras halagar la belleza de Peña, Pampita le preguntó: "¿La seguís en Instagram? ¿Le ponés like, bombitas?". Y la actriz asintió: "Sí, la sigo en Instagram, pero no le mando nada. Le pongo like... Pero chicos, yo tengo cosas afuera".

Acto seguido, Luis Piñeyro le planteó una situación concreta con la bailarina: "Si Flor Jazmín Peña va a ver tu obra y cuando termina te tira bombitas, fuego, ¿vos qué hacés?". Pero Leti se mantuvo firme en su negativa: "No, con Flor podríamos ser grandes amigas".